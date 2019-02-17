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В США мужчину осудили за изнасилование лошади

В американском штате Орегон мужчину приговорили к 20 месяцам тюрьмы за сексуальное насилие над животным.

Кінь у стайні

Офис шерифа округа Вашингтон открыл дело после того, как владелец лошади заявил о сексуальном насилии над животным в конюшне, сообщает Dailyrascal.

Ветеринары после обследования лошади нашли внутри образцы подозрительной жидкости.

В ходе расследования детективы смогли идентифицировать подозреваемого.

Кеннет Дуйк сказал, что был в конюшне, но отрицал любые действия.

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Только анализ ДНК подтвердил, что образец жидкости, обнаруженный внутри лошади, принадлежать именно ему.

Извращенец 20 месяцев отсидит в тюрьме, ему также предстоит длительное лечение в психбольнице.

Законы, допускающие, или, напротив, запрещающие сексуальные контакты с животными в США принимаются на уровне штатов. На сегодняшний день зоофилия считается незаконной в 37 штатах. Максимальный срок лишения свободы за подобные преступления составляет 10 лет.

Фото: Рixabay.com

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