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Под Николаевым шестикласснику взрывом оторвало руку. Он в реанимации

В Баштанском районе Николаевской области ученику шестого класса взрывоопасным предметом оторвало руку.

Лікарня

Мальчик поступил в больницу с травматической ампутацией руки. Его прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

Об этом сообщает Новости-N.

Мальчик нашел у родителей взрывоопасный предмет, который и взорвался у него в руках. По предварительным данным, это мог быть патрон, мелкокалиберный снаряд или детонатор.

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