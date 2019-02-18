В Баштанском районе Николаевской области ученику шестого класса взрывоопасным предметом оторвало руку.

Мальчик поступил в больницу с травматической ампутацией руки. Его прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

Об этом сообщает Новости-N.

Мальчик нашел у родителей взрывоопасный предмет, который и взорвался у него в руках. По предварительным данным, это мог быть патрон, мелкокалиберный снаряд или детонатор.

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К слову, в штате Техас (США) 24-летний парень скончался из-за взрыва электронной сигареты.