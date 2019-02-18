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Салон выгорел дотла: в Киеве огонь уничтожил два автомобиля

Ночью в Киеве загорелись два автомобиля. В результате пожара никто не пострадал.

Салон выгорел дотла: в Киеве огонь уничтожил два автомобиля

Автомобили загорелись во дворе жилого дома около трех часов ночи. Именно в это время пожарным поступил сигнал о возгорании.

Огонь потушили уже в 3.33.

Об этом сообщает Информатор.

Огонь начался под капотом Nissan X-Trail и распространился на красный Chrysler Cruiser.

Причины возгорания выясняются, никто не пострадал.

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Салон выгорел дотла: в Киеве огонь уничтожил два автомобиля / 2 фотографии

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К слову, на улице Чигорина, 49, в Печерском районе Киева, сегодня около 15.00 прохожие обнаружили возле забора школы предмет, похожий на гранату Ф-1.

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