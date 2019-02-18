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Стрельба в Новом Орлеане: пятеро раненых и полицейское авто всмятку

В Новом Орлеане (США) произошла перестрелка, в ходе которой пять человек получили серьезные ранения, один погиб.

Поліція

Стрельба в  Новом Орлеане возникла между группами молодых людей.

Об этом сообщает местный новостной портал Nola.

В результате инцидента были ранены четыре человека, все они доставлены в больницу. Сейчас пострадавшие в критическом состоянии. Известно, что самому молодому из них 17 лет.

В частности при попытке остановить перестрелку чуть не погиб офицер полиции. Он на автомобиле влетел в столб, после чего машина загорелась. Однако прохожие успели вытащить полицейского из огненной ловушки.

Говорят, что машину занесло из-за мокрой после дождя дороги.

Все причины происшествия выясняются.

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К слову, в американском городе Орора (штат Иллинойс) мужчина открыл стрельбу на предприятии Генри Пратта. Во время перестрелки погибли пять человек и ранены пять полицейских.

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