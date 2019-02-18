Сегодня в Киеве в многоэтажке по адресу улица Приозерная, 2б нашли тело парня, который повесился между этажами.

В Киеве в многоэтажке по адресу улица Приозерная, 2б между 11 и 12 этажами нашли повешенным 23-летнего парня, сообщает Информатор.

По предварительной информации, он совершил самоубийство. Во время осмотра не было установлено признаков насильственной смерти.

Веревка, на которой повесился парень, была привязана к перилам на лестнице между 11 и 12 этажами здания.

На место происшествия вызвали медиков, однако они не смогли ничего сделать для спасения парня и лишь констатировали его смерть.

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Правоохранители занимаются установлением причин самоубийства.

К слову, в Одессе на балконе дома повесился 29-летний военный, приехавший в гости к матери.

Фото: Информатор