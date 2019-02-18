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В пожаре на Черниговщине погибли три ребенка

В Черниговской области в результате пожара погибли три ребенка.

В пожаре на Черниговщине погибли три ребенка

Трагедия случилась в селе Дягова Черниговской области в частном доме, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В пожаре погибли три ребенка – 2015, 2016 и 2017 годов рождения.

Читайте: Крупный пожар в центре Дели: в отеле сгорели 17 человек

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.

Ранее Факты ICTV писали, что после пожара на складах возле станции метро Лесная в Киеве существует угроза обвала строительных конструкций.

Фото: Dreamstime.com

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