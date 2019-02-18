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В России во время матча умер хоккеист

В Новосибирске (Россия) во время любительского матча умер хоккеист.

В России во время матча умер хоккеист

55-летний хоккеист скончался в ледовом дворце спорта Родник в Новосибирске, пишет ТАСС.

Трагедия случилась во время матча любительских команд Ударник и Титаны.

Читайте: Смерть от фейерверка: в Австралии парень погиб, запуская “бомбу”

Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Ранее Факты ICTV писали, что в России татарская певица Фания Халиуллов скончалась на сцене во время концерта.

Фото: Dreamstime.com

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