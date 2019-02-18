В Швейцарии с рельс сошел скоростной поезд ICE (Intercity-Express), в котором находилось 240 пассажиров.
Авария с поездом случилась недалеко от вокзала швейцарского города Базель. Поезд следовал из Берлина.
Об этом сообщается на сайте железных дорог Швейцарии.
После аварии всех пассажиров эвакуировали, никто из них не пострадал.
Причины аварии неизвестны.
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К слову, в Канаде в 300 км от Виннипега перевернулся грузовой поезд, перевозивший нефть.
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