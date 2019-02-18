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В Швейцарии с рельс сошел скоростной поезд с 240 пассажирами

В Швейцарии с рельс сошел скоростной поезд ICE (Intercity-Express), в котором находилось 240 пассажиров.

В Швейцарии с рельс сошел скоростной поезд с 240 пассажирами

Авария с поездом случилась недалеко от вокзала швейцарского города Базель. Поезд следовал из Берлина.

Об этом сообщается на сайте железных дорог Швейцарии.

После аварии всех пассажиров эвакуировали, никто из них не пострадал.

Причины аварии неизвестны.

Читайте: Не закрыли дверь: в Лондоне самолет совершил экстренную посадку

К слову, в Канаде в 300 км от Виннипега перевернулся грузовой поезд, перевозивший нефть.

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