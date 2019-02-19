Сегодня в Киеве провалился асфальт, в результате чего была перекрыта одна полоса движения.

Асфальт обвалился на улице Народного ополчения из-за прорыва трубы. В результате этого образовалась огромная пробка в сторону Севастопольской площади.

Об этом сообщает Информатор.

Глубина образовавшейся ямы больше одного метра. Сейчас там работают коммунальные службы, они оградили опасный участок и засыпали периметр обвала.

Маршрут движения троллейбусов номер 19 д, 30, 40 и 40к временно изменен. Движение осуществляется по улице Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, улице Смелянской — дальше по старой схеме.









Гигантская яма вместо дороги: из-за обвала асфальта в Киеве образовались пробки / 2 фотографии



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К слову, в начале февраля в Одессе из-за прорыва водовода на Люстдорфской дороге полгорода осталось без водоснабжения.

Фото: Владислав Кузнецов

Видео: dtp.kiev.ua