PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Гигантская яма вместо дороги: из-за обвала асфальта в Киеве образовались пробки/

Гигантская яма вместо дороги: из-за обвала асфальта в Киеве образовались пробки

Сегодня в Киеве провалился асфальт, в результате чего была перекрыта одна полоса движения.

Гигантская яма вместо дороги: из-за обвала асфальта в Киеве образовались пробки

Асфальт обвалился на улице Народного ополчения из-за прорыва трубы. В результате этого образовалась огромная пробка в сторону Севастопольской площади.

Об этом сообщает Информатор.

Глубина образовавшейся ямы больше одного метра. Сейчас там работают коммунальные службы, они оградили опасный участок и засыпали периметр обвала.

Маршрут движения троллейбусов номер 19 д, 30, 40 и 40к временно изменен. Движение осуществляется по улице Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, улице Смелянской — дальше по старой схеме.

  • image
  • image
Гигантская яма вместо дороги: из-за обвала асфальта в Киеве образовались пробки / 2 фотографии


Читайте: В Харькове дорожает проезд в метро и на электротранспорте

К слову, в начале февраля в Одессе из-за прорыва водовода на Люстдорфской дороге полгорода осталось без водоснабжения.

Фото: Владислав Кузнецов

Видео: dtp.kiev.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Салон выгорел дотла: в Киеве огонь уничтожил два автомобиля
В Киеве пара избила прохожего из-за отказа заняться сексом
Масштабное ДТП в Киеве: в перевернутом авто зажаты люди
Бил ногами и кулаками: в Киеве боксер набросился на школьников из-за снежков
Пробки в Киеве – снегопад парализовал столицу (КАРТА)
В Киеве обстреляли Национальный союз журналистов
Аномальный снегопад: в Италии тысячи машин застряли в пробке длиной в 12 км
В Киеве заминировали ж/д вокзал, идет эвакуация
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка