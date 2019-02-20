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Столб дыма над Симферополем – горит завод пластмасс

В оккупированном Симферополе произошел пожар на заводе пластмасс.

У Сімферополі горить завод пластмас

По данным местных СМИ, в подвале предприятия загорелось масло.

Площадь пожара составляет около 1200 квадратных метров.

На месте работают пять единиц техники и около 40 человек личного состава так называемого МЧС России по Крыму.  На самом же сайте ни слова о пожаре.

Читайте: Крупный пожар в Харькове – горел торговый центр

Но крымские издания пишут, что жертв и пострадавших нет, нет также угрозы распространения огня.

Фото: скін відео Леонид Карпов

Напомним, летом 2018 года в оккупированной Евпатории горел панcионат Арсенал.

Фотоprimechaniya.ru

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