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Пожар в многоэтажке в Бангладеш: погибли 69 человек

При пожаре в жилой многоэтажке в Дакки (Бангладеш) погибли по меньшей мере 69 человек.

Пожар в Бангладеш

При пожаре в жилой многоэтажке в Дакки (Бангладеш) погибли по меньшей мере 69 человек, пишет ВВС.

По информации издания, пожар произошел в многоэтажном жилом доме, где один этаж использовался для хранения легковоспламеняющихся химических веществ.

Огонь быстро перекинулся на близлежащие здания.

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Власти сообщили, что пожар был взят под контроль.

Начальник пожарной службы страны Али Ахмед предположил, что огонь возник из газового баллона, пишет AFP.

По данным местного новостного сайта BDNews24, на первом этаже здания располагались магазины, а на втором этаже хранились пластмасса, косметика и парфюмерия.

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Пожар в многоэтажке в Бангладеш: погибли 69 человек / 2 фотографии

Несколько семей жили на других этажах здания.

К слову, район Дакки, где возник пожар, имеет очень узкие улицы и жилые здания расположены очень близко друг от друга.

Напомним, 12 февраля в результате пожара, который произошел в отеле Arpit Palace в центре Дели, погибли не менее 17 человек.

Фото: BDNews24

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