В суде Харькова отцу с сыном, Максиму и Ярославу Костюковым, которые осенью убили бывшего полицейского Евгения Петрова, а затем расчленили тело и ели человеческое мясо, зачитали обвинительный акт.

Двух каннибалов обвинили в умышленном убийстве по предварительному сговору, сообщают Чрезвычайные новости.

Кроме того, старший Костюков, который служил на Донбассе по контракту, будет отвечать еще и за незаконное хранение боеприпасов – в квартире нашли 60 боевых патронов к автомату.

А за то, что ели человеческое мясо, наказание в украинском законодательстве не предусмотрено.

Рассказывать хоть что-то на суде оба Костюкові отказываются. А старший еще и требует сделать заседание закрытым, потому что обиделся на журналистов, которые называют его каннибалом.

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Между тем, 17-тилетний сын убитого и его мать требуют не только посадить убийц, но также моральной и материальной компенсации.

Обоим обвиняемым продлили арест на два месяца. В апреле должен начаться допрос свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Харькове отец с сыном убили бывшего полицейского, расчленили его тело и съели.