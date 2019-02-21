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В Китае мужчина с психическим заболеванием напал с ножом на людей, 11 раненых

В городе Цзянь (Китай) мужчина с ножом напал на людей. 11 человек получили ранения.

китай

В городе Цзянь (Китай) мужчина с ножом напал на людей. 11 человек получили ранения, пишет The Straits Times.

Сейчас 33-летний нападавший задержан полицией.

По словам родственников мужчины, он имел психическое заболевание.

Читайте: В Киеве полицейский с ножом напал на 12-летнюю девочку

Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Ведется расследование инцидента.

Напомним, 18 января в Осло (Норвегия) гражданин России напал на посетителей одного из супермаркетов.

Фото: dreamstime

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