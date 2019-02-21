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В России легковушка влетела под грузовик: погибли пять человек

В России на трассе Чита – Иркутск легковой автомобиль протаранил грузовик.

В России легковушка влетела под грузовик: погибли пять человек

В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщает LIFE SHOT.

Женщина, которая находилась за рулем авто, выехала на встречную полосу и влетела под грузовик.

Читайте: Микроавтобус слетел в кювет на трассе Киев-Харьков: пятеро погибших

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на месте происшествия. Глава семейства скончался в больнице.

Ранее Факты ICTV писали, что при пожаре в жилой многоэтажке в Дакки (Бангладеш) погибли по меньшей мере 69 человек.

Фото: LIFE SHOT.

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