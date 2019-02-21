В Тайване муж убил свою жену из-за того, что она не хотела увеличивать грудь.

В Тайване муж убил супругу из-за того, что она отказывалась от операции по увеличении груди. Также мужчина убил двух детей и покончил с собой, сообщает Daily Mail.

32-летний Ву Мэн-ю хотел, чтобы его жена увеличила грудь и после того, как одну операцию отложили, он потребовал этого во второй раз.

В конце концов женщина решила подать на развод. Семью нашли мертвой в такси, которое Мэн-ю одолжил у отца.

Тела детей 9 и 6 лет без признаков жизни находились на заднем сиденье, а жена со связанными руками была на переднем сиденье.

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Правоохранители считают, что мужчина убил семью с помощью яда, который подмешал им в еду. Ведется следствие.

К слову, в городе Цзянь (Китай) психически больной мужчина ранил ножом 11 человек.

Фото: Daily Mail