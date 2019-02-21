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С паспортами умерших: в Украине разоблачили квартирных аферистов

В Украине рассекретили пару, которая с паспортами мертвых людей устраивала квартирные аферы.

С паспортами умерших: в Украине разоблачили квартирных аферистов

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей. 

История началась, когда Екатерина Сенченко приехала из-за границы и на пороге своей арендованной квартиры увидела незнакомца.

Как оказалось, студент из Судана Муштаба Насер также арендовал эту квартиру. Парень рассказал, что пришел сюда, а потом старик показал оригиналы документов и они подписали контракт.

Через соседей удалось найти контакты настоящей владелицы квартиры – Ярославы.

Арендаторы ей показали фото Дмитрия Лузанова, который сдавал им жилье. Ярослава сразу узнала мужа, которому она еще месяц назад сдала свою квартиру.

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Журналистам удалось разыскать мать Дмитрия. По телефону женщина сообщила, что еще в 2015 году ее сын погиб.

Мошенник подкорректировал в паспорте Дмитрия дату рождения и вклеил туда свое фото.

Кроме того, у мужчины есть союзница, с которой он гастролирует по всей стране. Ранее их жертвой стала Ирина из Полтавы.
Встреча аферисты назначили не во квартире, а в больнице. Мол, владелица внезапно заболела и документы подпишет ее муж.

В бахилах и халате к Ирине вышел тот самый Дмитрий Лузанов. Показал паспорта: свой и жены. Женщина заплатила деньги и с ключами поехала в квартиру. Однако открыть дверь ей так и не удалось. Вслед за полицией, в помещение приехал настоящий владелец.

Он рассказал, что пара заплатила ему только треть. Однако мошенники не брали трубку, а соседи рассказали, что те в квартиру людей водят. Владелец быстро понял в чем дело и поменял замки.

К слову, паспорт который демонстрировала псевдовласниця также принадлежал другому человеку. Все документы, которые фигурировали в деле принадлежали жителям Харьковщины. Откуда у обычных мошенников доступ к такой документации?

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно мошенница умерла в квартире пенсионеров, которых только что ограбила.

Фото: patrolpolice_ua

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