В Украине рассекретили пару, которая с паспортами мертвых людей устраивала квартирные аферы.
Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.
История началась, когда Екатерина Сенченко приехала из-за границы и на пороге своей арендованной квартиры увидела незнакомца.
Как оказалось, студент из Судана Муштаба Насер также арендовал эту квартиру. Парень рассказал, что пришел сюда, а потом старик показал оригиналы документов и они подписали контракт.
Через соседей удалось найти контакты настоящей владелицы квартиры – Ярославы.
Арендаторы ей показали фото Дмитрия Лузанова, который сдавал им жилье. Ярослава сразу узнала мужа, которому она еще месяц назад сдала свою квартиру.
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Журналистам удалось разыскать мать Дмитрия. По телефону женщина сообщила, что еще в 2015 году ее сын погиб.
Мошенник подкорректировал в паспорте Дмитрия дату рождения и вклеил туда свое фото.
Кроме того, у мужчины есть союзница, с которой он гастролирует по всей стране. Ранее их жертвой стала Ирина из Полтавы.
Встреча аферисты назначили не во квартире, а в больнице. Мол, владелица внезапно заболела и документы подпишет ее муж.
В бахилах и халате к Ирине вышел тот самый Дмитрий Лузанов. Показал паспорта: свой и жены. Женщина заплатила деньги и с ключами поехала в квартиру. Однако открыть дверь ей так и не удалось. Вслед за полицией, в помещение приехал настоящий владелец.
Он рассказал, что пара заплатила ему только треть. Однако мошенники не брали трубку, а соседи рассказали, что те в квартиру людей водят. Владелец быстро понял в чем дело и поменял замки.
К слову, паспорт который демонстрировала псевдовласниця также принадлежал другому человеку. Все документы, которые фигурировали в деле принадлежали жителям Харьковщины. Откуда у обычных мошенников доступ к такой документации?
Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно мошенница умерла в квартире пенсионеров, которых только что ограбила.
Фото: patrolpolice_ua