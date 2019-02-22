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На трассе в Николаевской области из Range Rover похитили 15 млн грн

В Николаевской области злоумышленники напали на водителя Range Rover и украли из авто 15 млн грн.

Пограбування

В Николаевской области злоумышленники совершили нападение на водителя Range Rover и похитили из автомобиля сумку, в которой находилось 15 млн грн, сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

Пострадавший рассказал полиции, что его Range Rover подрезал темный Volkswagen, из-за чего пришлось остановиться.

После этого водитель Volkswagen вышел из автомобиля и начал жаловаться на то, что пострадавший не умеет ездить. Незадолго после этого к нему присоединились пассажиры авто, которые вышли из него и порезали колеса Range Rover.

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– В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн, – говорится в сообщении.

Нападающие скрылись на автомобилях в направлении Херсона. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.5 cт.186 УК Украины (Грабеж).

К слову, в Украине разоблачили пару квартирных аферистов, которая использовала паспорта мертвых людей.

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