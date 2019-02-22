В Киеве на Крещатике фура скатилась по ступеням и перевернулась. Кирпичи, которыми был загружен грузовик, рассыпались по улице.

Оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской, когда они проснулись, то грузовик уже мчал вниз, а тормоза не срабатывали, сообщает Информатор.

Грузовик протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт. После чего скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик.

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Фура перевернулась, а кирпичи рассыпались по улице.

Водители получили незначительные травмы.

























Скатилась по ступенькам: на Крещатике перевернулась фура с кирпичами / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве Mercedes протаранил фуру, которая двигалась в колонне. Водитель легковушки погиб, пассажир госпитализирован.

Фото: Информатор.