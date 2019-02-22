Злоумышленники взорвали банкоматы с помощью спецсредств и скрылись, прихватив деньги.
В Харькове в ночь на 22 февраля было совершено нападение на банкоматы двух украинских банков – ПриватБанк и Укрсиббанк.
Один из них неизвестные взорвали в 3:14, после чего изъяли оттуда кассеты. Нападение произошло на пр.Победы.
Второй был взорван тремя мужчинами в масках в 3:26 на ул.Врубеля. Деньги из банкомата злоумышленники забрали в мешке. После кражи эти трое сели в авто серого цвета и скрылись с места преступления.
Благодаря операции Сирена полиция смогла отыскать машину, в которой обнаружили элементы банковских кассет.
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По информации правоохранителей, один из грабителей был одет в темно-зеленый плащ. Двое других – в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный.
Отмечается, что в результате взрывов никто не пострадал.
Приватбанк объявил вознаграждение в 50 тыс. грн за информацию об ограблении.
К слову, в Харькове в прошлом году было зафиксировано ограбление банкомата, при котором воры также воспользовались взрывом.