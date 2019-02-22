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В Евпатории пьяный врач подстрелил коллегу во время ночного дежурства

В городской больнице Евпатории (Крым) произошла стрельба. Врач получил ранение из травматического пистолета.

стрельба в евпатории

В городской больнице Евпатории (Крым) произошла стрельба. Врач получил ранение из травматического пистолета, пишут Крым.Реалии.

Предварительно установлено, что во время ночного дежурства в больнице между двумя врачами произошел конфликт, в ходе которого один из них применил оружие.

Полиция России об этом инциденте официально не сообщила.

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Местные жители рассказали в соцсетях, что стрелявший врач находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

По их словам, дежурный врач выстрелил в упор в грудь другому медику, который привез пациента. После этого стрелявший отправился к себе в кабинет пить чай.

Напомним, 13 февраля на станции Карапиши Киевской области в электропоезде Мироновка-Фастов боец ​​военизированной охраны применил огнестрельное оружие против хулиганов.

Фото: dreamstime

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