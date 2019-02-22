PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Потерял сознание за рулем: в Днепре троллейбус с пассажирами едва не упал с моста/

Потерял сознание за рулем: в Днепре троллейбус с пассажирами едва не упал с моста

Около 13.10 в Днепре троллейбус №20 с пассажирами едва не упал с моста. Водитель транспортного средства потерял сознание во время движения.

Потерял сознание за рулем: в Днепре троллейбус с пассажирами едва не упал с моста

Около 13.10 в Днепре троллейбус № 20 с пассажирами едва не упал с моста. Водитель транспортного средства потерял сознание во время движения, пишет Информатор.

По информации издания, троллейбус ехал по проспекту Мануйловскому в сторону улицы Бердянской.

Водитель потерял сознание во время заезда на мост. Безконтрольно транспорт начал катиться вниз с моста. В салоне возникла паника, так как пассажиры не могли понять, почему водитель сдает назад.

Читайте: Авто практически разорвало. В ДТП на Тернопольщине погибли 3 человека

От падения троллейбус спасли бетонные ограждения.

Кондуктор видела, что водитель без сознания лежал на руле, но запаниковала и из-за этого долго не могла открыть дверь в кабину.

На место вызвали скорую помощь. Медики начали делать водителю искусственную вентиляцию легких.

Никто из пассажиров не пострадал.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Потерял сознание за рулем: в Днепре троллейбус с пассажирами едва не упал с моста / 5 фотографий

Напомним, на Набережном шоссе возле моста Метро в Киеве водитель Honda Civic потерял сознание и вылетел на встречную полосу.

Фото: Информатор

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве возле моста Метро достали тело женщины
Тепла нет, а платежки – космические. Почему сотни квартир Днепра без тепла
Самой старшей 103 года: в Днепре пенсионерок избили битами и ограбили
Ограбление в Днепре: у мужчины у подъезда отобрали сумку с $100 тыс.
В Днепре 45-летняя женщина родила 14-го ребенка
Угрожал пистолетом: в Днепре мужчина похитил 12-летнюю девочку
Киев и еще три города установили ставки туристического сбора
В Днепре на улице из-под земли бил 10-метровый фонтан
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка