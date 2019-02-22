Около 13.10 в Днепре троллейбус №20 с пассажирами едва не упал с моста. Водитель транспортного средства потерял сознание во время движения.
Около 13.10 в Днепре троллейбус № 20 с пассажирами едва не упал с моста. Водитель транспортного средства потерял сознание во время движения, пишет Информатор.
По информации издания, троллейбус ехал по проспекту Мануйловскому в сторону улицы Бердянской.
Водитель потерял сознание во время заезда на мост. Безконтрольно транспорт начал катиться вниз с моста. В салоне возникла паника, так как пассажиры не могли понять, почему водитель сдает назад.
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От падения троллейбус спасли бетонные ограждения.
Кондуктор видела, что водитель без сознания лежал на руле, но запаниковала и из-за этого долго не могла открыть дверь в кабину.
На место вызвали скорую помощь. Медики начали делать водителю искусственную вентиляцию легких.
Никто из пассажиров не пострадал.
Напомним, на Набережном шоссе возле моста Метро в Киеве водитель Honda Civic потерял сознание и вылетел на встречную полосу.
Фото: Информатор