Боевики сообщили, что вблизи пункта пропуска Еленовка взорвался гражданский автомобиль – микроавтобус Mercedes. В результате этого погиб мужчина, две женщины пострадали.

Появилась информация о взрыве гражданского авто в буферной зоне между украинским пунктом пропуска и самопровозглашенной ДНР, пишут СМИ боевиков.

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– Сегодня в 14.00 при пересечении линии соприкосновения через КПВВ Еленовка подорвался гражданский автомобиль. В машине находились три человека. Один мужчина погиб, две женщины ранены, – заявил так называемый руководитель представительства в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает Громадське.

По информации, которая появилась в источниках боевиков, взрывное устройство могло быть заложено на обочине

По предварительным данным, один из пострадавших скончался по дороге в больницу.









В Донецкой области вблизи пункта пропуска взорвалось авто – есть жертвы / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в оккупированном Донецке прогремели три взрыва, один из которых неподалеку от резиденции ОБСЕ. О пострадавших не сообщается.

Фото: dreamstime, Inside Donetsk