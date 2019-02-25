В селе Дерно (Волынская область) произошло столкновение поезда с легковым автомобилем.

В селе Дерно (Волынская область) водитель автомобиля ЗАЗ 11028 решил пересечь железнодорожный переезд несмотря на запрещающий сигнал, в результате чего транспортное средство столкнулось с поездом, сообщает пресс-служба ГУ НП в Волынской области.

В ДТП пострадал 65-летний водитель и трое пассажиров авто. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать в реанимацию.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, продолжается расследование.

Факт ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).









На Волыни авто столкнулось с поездом – четверо пострадавших / 2 фотографии

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К слову, на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого пострадал 5-летний ребенок.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Волынской области