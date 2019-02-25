PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Волыни авто столкнулось с поездом - четверо пострадавших/

На Волыни авто столкнулось с поездом – четверо пострадавших

В селе Дерно (Волынская область) произошло столкновение поезда с легковым автомобилем.

ДТП

В селе Дерно (Волынская область) водитель автомобиля ЗАЗ 11028 решил пересечь железнодорожный переезд несмотря на запрещающий сигнал, в результате чего транспортное средство столкнулось с поездом, сообщает пресс-служба ГУ НП в Волынской области.

В ДТП пострадал 65-летний водитель и трое пассажиров авто. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать в реанимацию.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, продолжается расследование.

Факт ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

  • image
  • image
На Волыни авто столкнулось с поездом – четверо пострадавших / 2 фотографии

Читайте: Смертельное ДТП в Одессе: авто въехало в электроопору

К слову, на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого пострадал 5-летний ребенок.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Волынской области

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Смертельное ДТП в Одессе: авто въехало в электроопору
Через переход в ПЦУ: на Волыни священник МП открыл огонь по людям
В Киеве авто вылетело на остановку и протаранило электроопору: погиб человек
Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп, пострадал ребенок
Смертельное ДТП в Киеве: Mercedes влетел под фуру
В России легковушка влетела под грузовик: погибли пять человек
Микроавтобус слетел в кювет на трассе Киев-Харьков: пятеро погибших
Пьяный и без прав: во Львове водитель такси снес остановку
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка