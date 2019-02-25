В селе Стоянка (Киевская область) произошел конфликт, который закончился стрельбой.

В селе Стоянка (Киевская область) между двумя водителями произошел конфликт из-за поздравлений с 23 февраля, который закончился стрельбой, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Словесный конфликт быстро перерос в драку, во время которой один из мужчин совершил несколько выстрелов в спину другому.

После этого стрелок скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Пострадавшего 34-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями головы и слепым ранением поясницы.

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Полицейским удалось найти стрелка. Им оказался 59-летний житель села Гореничи.

Во время обыска в доме мужчины был найден травматический пистолет и резиновые пули к нему. Поскольку участник потасовки также пострадал, ему вызвали скорую помощь, которая поставила ему диагноз закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы.

По факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство).

К слову, в Одессе из-за столкновения автомобиля с электроопорой погибли два человека.