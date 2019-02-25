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Проснулась от головной боли: под Львовом внезапно умерла школьница

В селе Великое Колодно (Львовская область) внезапно умерла 15-летняя школьница.

умерла школьница

В селе Великое Колодно (Львовская область) внезапно умерла 15-летняя школьница, пишет местное издание Львівська Мануфактура Новин.

По информации издания, 15-летняя Ольга Вашкивская проснулась утром от сильной головной боли и попросила у отца обезболивающую таблетку. Пока он искал лекарства, девочка потеряла сознание.

Отец вызвал сельскую медсестру, но она констатировала смерть.

Вскрытие показало, что у школьницы была аневризма головного мозга.

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Отмечается, что девочка никогда не жаловалась на здоровье. Болезнь никак себя не проявляла.

По словам медиков, с такой болезнью можно жить годами, а можно умереть за несколько минут.

Напомним, 30 декабря на Тернопольщине на новогоднем утреннике внезапно умерла шестиклассница.

Фото: dreamstime

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