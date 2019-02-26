В Канаде из-за непогоды произошла масштабная авария с участием более 70 автомобилей.
Авария произошла на юге провинции Онтарио (Канада), сообщает CTV News.
В результате ДТП несколько человек получили ранения.
Читайте: В Италии прошел разрушительный ураган, есть погибшие
Среди 70 автомобилей, которые столкнулись, несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.
Причиной масштабной аварии стала плохая видимость из-за сильного снегопада.
Vehicles have all been removed from #Hwy400 SB south of Mapleview Drive. Highway remains closed for plowing and road repairs.
Updates to follow #Barrie #PileUp #WinterStorm #WhiteOut pic.twitter.com/fqOunoH7MX
— Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) 25 февраля 2019 г.
Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве автомобиль Peugeot выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
Фото: Sgt Kerry Schmidt