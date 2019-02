Авария произошла на юге провинции Онтарио (Канада), сообщает CTV News.

В результате ДТП несколько человек получили ранения.

Среди 70 автомобилей, которые столкнулись, несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.

Причиной масштабной аварии стала плохая видимость из-за сильного снегопада.

Vehicles have all been removed from #Hwy400 SB south of Mapleview Drive. Highway remains closed for plowing and road repairs.

Updates to follow #Barrie #PileUp #WinterStorm #WhiteOut pic.twitter.com/fqOunoH7MX

— Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) 25 февраля 2019 г.