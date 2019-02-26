В Канаде из-за непогоды произошла масштабная авария с участием более 70 автомобилей.

Авария произошла на юге провинции Онтарио (Канада), сообщает CTV News.

В результате ДТП несколько человек получили ранения.

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Среди 70 автомобилей, которые столкнулись, несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.

Причиной масштабной аварии стала плохая видимость из-за сильного снегопада.

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве автомобиль Peugeot выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Фото: Sgt Kerry Schmidt