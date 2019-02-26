Суд Мельбурна признал казначея Ватикана Джорджа Пелла виновным в изнасиловании двух 13-летних мальчиков.

Суд Мельбурна вынес решение по делу казначея Ватикана Джорджа Пелла и признал его виновным в совершении сексуального насилия над двумя 13-летними мальчиками, сообщает The Guardian.

Суд пришел к выводу, что 22 года назад Пелл, который находился на третьем месте в иерархии Католической церкви, изнасиловал двух мальчиков из Австралии.

Свои преступления священнослужитель совершал в соборе Святого Патрика, где служил архиепископом. В 2014 году одна из жертв педофила погибла.

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Кардинал не признает свою вину в изнасиловании детей. За каждый из пяти известных случаев сексуального насилия ему грозит до 10 лет тюрьмы. Это значит, что священник может получить до 50 лет лишения свободы.

К слову, в Колумбии к 60 годам заключения приговорили мужчину, который изнасиловал 276 детей.