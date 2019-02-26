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Факты / Происшествия

В Майами Tesla заблокировала водителя в горящем после аварии авто – он погиб

В Майами (США) электромобиль Tesla врезался в дерево, после чего произошло возгорание транспортного средства.

ДТП

В Майами (США) водитель Tesla погиб после того, как автомобиль врезался в дерево и загорелся, сообщает Futurism.

Водитель не успел покинуть горящее авто, из-за возможной неисправности дверных ручек.

Попытки вытащить водителя из электромобиля оказались безуспешными, поскольку дверные ручки не поддавались, а подушки безопасности не сдувались.

Поэтому свидетели ДТП не смогли вытащить мужчину и через окно автомобиля.

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Сейчас правоохранители называют основной причиной аварии высокую скорость.

К слову, в Николаеве автомобиль на большой скорости съехал с дороги и врезался в дерево.

Фото: Marcine Joseph (Скриншот)

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