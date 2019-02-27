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Факты / Происшествия

В аэропорту Киев ищут бомбу – пассажиров эвакуируют

Международный аэропорт Киев получил анонимное сообщение о минировании. Сейчас пассажиров эвакуируют из терминалов.

Аеропорт Київ

Сообщение поступило около 14.55 на электронную почту столичного аэропорта.

На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Они обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

Напомним, 18 февраля в Киеве из-за анонимных звонков о минировании закрыли шесть станций метро: Крещатик, Майдан Незалежности, Золотые Ворота, Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец Спорта. Через два часа после проверок все станции заработали в штатном режиме.

А 29 января было сообщение о минировании киевского вокзала.

Фото: Аеропорт Київ

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