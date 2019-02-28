Из-за взрыва авто в Киеве водитель получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался.

В Оболонском районе Киева взорвался автомобиль Audi, который стоял возле дома по адресу проспект Героев Сталинграда, 28.

Как сообщает полиция, взрыв задел водителя – у него незначительные телесные повреждения. После осмотра врачами мужчина от госпитализации отказался.

Также из-за взрыва пострадал другой автомобиль, который был припаркован рядом.













Подозрение на покушение: в Киеве взорвалось авто с водителем / 3 фотографии

По версии, которую опубликовал Киев оперативный, неизвестный подбросил в автомобиль гранату.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

Напомним, в Харькове совершено покушение на заместителя гендиректора Харьковоблэнерго Дмитрия Исаева.