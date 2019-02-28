PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Сильное кровотечение и шок: в Одессе из-за ошибки врача умерла женщина

В Одессе 36-летняя пациентка умерла после операции по удалению грыжи диска из-за халатности врача.

Лікарня

В Одессе нейрохирург допустил роковую ошибку при удалении грыжи диска из-за чего пациентка скончалась.

Как выяснилось он повредил пациентке кровеносные сосуды. По данным следствия, это привело к массивному кровотечению и геморрагическому шоку.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Прокуратура Одесской местной прокуратуры № 2 уже сообщила врачу о подозрении в преступлении. Правоохранительные органы подозревают его в ненадлежащем исполнении врачебных обязанностей.

Читайте: Женщине ампутировали ноги и руку из-за ошибки врачей

К слову, в 9-й городской больнице Запорожья прекратили принимать пациентов на операции из-за отсутствия обезболивающего, которое якобы не успели вовремя закупить. Сорвались даже плановые операции.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В порт Одессы зашел американский эсминец Donald Cook
Смертельное ДТП в Одессе: авто въехало в электроопору
В воду вытекло дизельное топливо. Почему на одесском пляже до сих пор стоит полузатопленный буксир
В Одессе повесился 29-летний военный, приехавший к маме на выходные
Дыры, ржавчина, грязь и опасное вождение: результаты проверки украинских маршруток
СБУ обыскивает одесские фирмы криминального авторитета Марисова
Ограбление по-одесски: скрываясь, преступники забежали в отделение полиции
1 тыс. грн каждому: в Одессе собрали митинг за фейкового кандидата в президенты
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка