В Одессе 36-летняя пациентка умерла после операции по удалению грыжи диска из-за халатности врача.
В Одессе нейрохирург допустил роковую ошибку при удалении грыжи диска из-за чего пациентка скончалась.
Как выяснилось он повредил пациентке кровеносные сосуды. По данным следствия, это привело к массивному кровотечению и геморрагическому шоку.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.
Прокуратура Одесской местной прокуратуры № 2 уже сообщила врачу о подозрении в преступлении. Правоохранительные органы подозревают его в ненадлежащем исполнении врачебных обязанностей.
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К слову, в 9-й городской больнице Запорожья прекратили принимать пациентов на операции из-за отсутствия обезболивающего, которое якобы не успели вовремя закупить. Сорвались даже плановые операции.