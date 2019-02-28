В Одессе 36-летняя пациентка умерла после операции по удалению грыжи диска из-за халатности врача.

В Одессе нейрохирург допустил роковую ошибку при удалении грыжи диска из-за чего пациентка скончалась.

Как выяснилось он повредил пациентке кровеносные сосуды. По данным следствия, это привело к массивному кровотечению и геморрагическому шоку.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Прокуратура Одесской местной прокуратуры № 2 уже сообщила врачу о подозрении в преступлении. Правоохранительные органы подозревают его в ненадлежащем исполнении врачебных обязанностей.

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К слову, в 9-й городской больнице Запорожья прекратили принимать пациентов на операции из-за отсутствия обезболивающего, которое якобы не успели вовремя закупить. Сорвались даже плановые операции.