PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Броварах вооруженные рецидивисты ограбили мужчину в лифте

В Броварах двое рецидивистов обокрали в лифте мужчину, угрожая ножом.

ограбление в лифте

В Броварах двое рецидивистов обокрали в лифте мужчину, угрожая ножом, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области в Facebook.

Неоднократно судимые местные жители зашли в лифт с мужчиной в одном из жилых домов. Угрожая ножом, они отобрали у потерпевшего более 2 тыс. грн.

Читайте: Ограбление инкассаторского авто в Ирпене: украли на миллион больше

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Недавно в Днепре трое неизвестных напали на мужчину у подъезда дома, похитив у него сумку с $100 тыс.

Фото: dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украли $30 тыс.: под Одессой люди в масках избили фермера в его доме
На трассе в Николаевской области из Range Rover похитили 15 млн грн
Ограбление по-одесски: скрываясь, преступники забежали в отделение полиции
Грабитель пробрался в квартиру копа. Это он зря
Ограбление в Днепре: у мужчины у подъезда отобрали сумку с $100 тыс.
Забрали $50 тыс.: в Киеве избили польских бизнесменов, приехавших на форум
Приковали наручниками: в центре Киева ограбили прохожего
Отдыхал на праздники: в Киеве ограбили квартиру футболиста Ищенко
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка