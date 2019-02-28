В Броварах двое рецидивистов обокрали в лифте мужчину, угрожая ножом.

В Броварах двое рецидивистов обокрали в лифте мужчину, угрожая ножом, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области в Facebook.

Неоднократно судимые местные жители зашли в лифт с мужчиной в одном из жилых домов. Угрожая ножом, они отобрали у потерпевшего более 2 тыс. грн.

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Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Недавно в Днепре трое неизвестных напали на мужчину у подъезда дома, похитив у него сумку с $100 тыс.

Фото: dreamstime