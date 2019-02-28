В Днепре шестеро учеников четвертого класса отравились самодельными игрушками.
В Днепре шестеро учеников четвертого класса отравились самодельными игрушками, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
По данным ведомства, вероятно, дети отравились самодельными “лизунами”.
Полиция проводит проверку.
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Материалы по факту отравления внесены в журнал единого учета.
В полиции предостерегли родителей, что в сети выложено много вариантов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.
Ранее Факты ICTV писали о массовом отравлении детей в детском саду в Хмельницкой области.
Фото: svoimirukamy
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