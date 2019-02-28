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Факты / Происшествия

В Днепре шестеро школьников отравились игрушками

В Днепре шестеро учеников четвертого класса отравились самодельными игрушками.

самодельные игрушки

В Днепре шестеро учеников четвертого класса отравились самодельными игрушками, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

По данным ведомства, вероятно, дети отравились самодельными “лизунами”.

Полиция проводит проверку.

Читайте: Во Львове от отравления угарным газом погибла семья

Материалы по факту отравления внесены в журнал единого учета.

В полиции предостерегли родителей, что в сети выложено много вариантов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.

Ранее Факты ICTV писали о массовом отравлении детей в детском саду в Хмельницкой области.

Фото: svoimirukamy

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