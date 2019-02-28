В Киеве возле дома по улице Миропольской, 25 сегодня утром обнаружили труп бойца Нацгвардии, который жил на четвертом этаже 16-этажки.
Однако в полиции сомневаются, что 21-летний парень выпал именно с четвертого этажа – из-за сильной деформации тела погибшего, сообщает Информатор.
У парня документы были при себе. По ним установили, что он рядовой Нацгвардии 1998 года рождения.
На место трагедии приехали мать и жена погибшего.
По ее словам, они 9 февраля только поженились, никаких проблем не было и при причин для самоубийства.
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Недавно в Киеве из окна на шестом этаже десятиэтажного дома выпал 12-летний мальчик. К счастью, ребенок жив.
Фото: Информатор
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