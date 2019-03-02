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Автобус с украинцами попал в ДТП под Москвой, четверо пострадавших

Под Москвой автобус с украинцами попал в ДТП.

Автобус с украинцами попал в ДТП под Москвой, четверо пострадавших

Под Москвой автобус с украинцами попал в ДТП, сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы и угрозы их жизни нет.

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– Обеспечивается консульское сопровождение предоставления пострадавшим необходимой помощи”, – говорится в сообщении.

По информации российских СМИ, в поселке Курилово в Новой Москве автобус столкнулся с легковой машиной.

В правоохранительных органах рассказали, что автобус перевозил рабочих-вахтовиков из Украины.

Напомним, в Киеве легковушка Audi на большой скорости вылетела на остановку общественного транспорта.

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