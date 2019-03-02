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Факты / Происшествия

На Херсонщине одноклассницы на уроке сломали девочке ногу

В Херсонской области от буллинга пострадала 5-классница, которую на уроке физкультуры избили одноклассницы.

На Херсонщині однокласниці на уроці зламали дівчинці ногу

У девочки – перелом ноги. Директор школы уверена, что это не буллинг, а несчастный случай, сообщают Чрезвычайные новости.

По словам школьницы, одноклассницы начали махать руками, и ей пришлось отбиваться, потому что никто не вступился.

Ребенка так избили, что в кости трещина. Мама школьницы говорит, что это не первый раз ее дочь возвращается из школы с какими-то травмами.

Классный руководитель в настоящее время на больничном, но в телефонном разговоре призналась, что ее ученики действительно часто не находят общего языка.

Более того, она видела травлю – дети в классе действительно жестокие, самой часто приходилось останавливать такие конфликты.

Мама Оли написала заявление в полицию. Теперь уже правоохранители долны определить, заслуживают ли подростки наказания.

Читайте: Буллинг: что делать родителям и детям

Напомним, что закон о введении административной ответственности за буллинг в учебных заведениях вступил в силу. Им вводятся новые штрафы за травлю сверстников в школах.

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