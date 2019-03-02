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Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода на переходе и скрылся с места ДТП

2 марта в Броварах полицейский сбил насмерть мужчину, переходившего пешеходный переход и скрылся с места происшествия.

Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода на переходе и скрылся с места ДТП

В Броварах полицейский сбил насмерть мужчину, переходившего пешеходный переход и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Потерпевший скончался на месте из-за полученных травм, которые были несовместимы с жизнью.

Позже виновник ДТП пришел в отделение полиции и сообщил, что скрылся с места аварии, чтобы самостоятельно явиться в участок и рассказать о произошедшем.

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Также выяснилось, что водитель является сотрудником одного из подразделений Нацполиции Украины.

По данным ГБР, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту открыто уголовное производство. Решается вопрос о задержании мужчины.

Напомним, сегодня в Киеве Kia Cerato сбила мужчину на пешеходном переходе. Водитель авто не остановился и протащил пешехода более 100 метров.

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