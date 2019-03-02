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Ударил за непослушание: под Харьковом отец нечаянно убил семилетнего сына

В поселке Шевченково Харьковской области отец нечаянно убил семилетнего сына.

під Харковом батько ненароком вбив семирічного сина

Погибший мальчик жил вместе с 28-летней матерью, 35-летним отцом и восьмилетней сестрой, сообщает областная полиция.

Семья стоит на учете в службе по делам семьи и молодежи, а отец ранее был условно осужден на нанесение тяжких телесных повреждений своей дочери.

Возбуждено дело по п. 2, ч. 2, ст. 115 – Умышленное убийство. Теперь мужчине грозит пожизненное.

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Следствием установлено, что ребенка можно было спасти, если бы родители вовремя обратились к медикам.

Мальчик умер 1 марта, а смертельный удар от отца он получил еще 24 февраля.

– Дети не слушались. Отец накричал на сына, а потом рассердился и ударил рукой по затылку. От удара мальчик упал и ударился головой о железную стойку кровати, – говорится в сообщении.

Все эти дни ребенок жаловался на головную боль, а 1 марта мальчик начал задыхаться и потерял сознание. Только после этого ему вызвали скорую, но было уже поздно.

К слову, в Киеве ребенку разбили голову апельсином, который выбросили из окна.

Фото: hk.npu.gov.ua

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