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Факты / Происшествия

Массовые ДТП в Москве: из-за снега и гололеда столкнулись около 40 авто

В Москве (Россия) в районе МКАД из-за метели и гололеда столкнулись около 40 автомобилей.

Массовые ДТП в Москве: из-за снега и гололеда столкнулись около 40 авто

Столкновение почти 40 автомобилей случилось на западе Москвы, сообщает издание Главное.

По словам источника издания, как минимум два человека обратились за медицинской помощью.

Читайте: Смертельное ДТП в Китае: столкнулись 26 авто

Причиной массового ДТП называют метель и гололед.

Ранее Факты ICTV писали, что под Москвой автобус с украинцами попал в ДТП.

Фотоскриншоз из видео

Видео: МОСРЕГ

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