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Киевлянка, которая бросила младенца в заброшенном доме, работает в детском саду

Киевлянка, которая оставила свою новорожденную дочь в заброшенном доме, оказалась поваром в детском саду.

Киевлянка, которая бросила младенца в заброшенном доме, работает в детском саду

Женщина, которая бросила свою новорожденную дочь, работает поваром в одном из детсадов в Голосеевском районе столицы.

Об этом УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Скорее всего горе-мать родила дочь в общежитии, в котором проживает. Она утверждает, что ребенок родился мертвым. Чтобы выяснить так ли это, тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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К слову, под Тернополем в реке нашли пропавшего в воскресенье, 3 марта, четырехлетнего мальчика.

Киевлянка, которая бросила младенца в заброшенном доме, работает в детском саду

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