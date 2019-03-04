В Киеве на Чоколовском бульваре пятеро иностранцев на BMW протаранили столб. В результате ДТП пострадали четыре человека.
В автомобиле между водителем и пассажирами произошел конфликт, сообщает Информатор.
В результате чего водитель вышел из авто и пошел пешком. Его место занял один из пассажиров, но через несколько десятков метров мужчина не справился с управлением и влетел в фонарный столб.
Читайте: Мужчина выбежал в горящей куртке! В Киеве вспыхнуло авто с людьми
В результате аварии пострадали четыре человека в салоне BMW. Одного из них в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки госпитализировали. Детали и виновника ДТП установит следствие.
В Киеве автомобиль с 5 иностранцами протаранил столб / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Броварах полицейский сбил насмерть мужчину, переходившего пешеходный переход и скрылся с места происшествия.
Фото: Информатор
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+