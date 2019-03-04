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Факты / Происшествия

В Киеве автомобиль с 5 иностранцами протаранил столб

В Киеве на Чоколовском бульваре пятеро иностранцев на BMW протаранили столб. В результате ДТП пострадали четыре человека.

В Киеве автомобиль с 5 иностранцами протаранил столб

В автомобиле между водителем и пассажирами произошел конфликт, сообщает Информатор.

В результате чего водитель вышел из авто и пошел пешком. Его место занял один из пассажиров, но через несколько десятков метров мужчина не справился с управлением и влетел в фонарный столб.

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В результате аварии пострадали четыре человека в салоне BMW. Одного из них в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки госпитализировали. Детали и виновника ДТП установит следствие.

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В Киеве автомобиль с 5 иностранцами протаранил столб / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Броварах полицейский сбил насмерть мужчину, переходившего пешеходный переход и скрылся с места происшествия.

Фото: Информатор

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