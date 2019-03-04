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В Тернополе пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в реке

Под Тернополем в реке нашли пропавшего в воскресенье, 3 марта, четырехлетнего мальчика.

Річка

Ребенка достали из реки в селе Смыковцы Тернопольского района, сообщает областная полиция.

Мальчик был без сознания. Реанимационные мероприятия не помогли вернуть ребенка к жизни.

Другие обстоятельства трагедии не сообщаются.

ЧитайтеВ России ребенок утонул в луже

К слову, летом в Одесской области 11-месячный мальчик утонул в кастрюле с водой, когда остался без присмотра.

Фото: ДСНС

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