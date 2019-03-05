Вблизи Дарницкого вокзала в Киеве коммунальщики нашли в земле человеческие кости.
Вблизи Дарницкого вокзала в Киеве коммунальщики нашли в земле человеческие кости, пишет Информатор.
Работники Киевзеленстроя рассказали, что во время уборки территории заметили в земле предметы, похожие на кости.
На место вызвали полицию.
По выводу экспертов, кости действительно принадлежат человеку, но определить пол и возраст можно будет только после экспертизы.
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Рядом с местом, где обнаружили кости, из земли достали остальные останки тела. Правоохранители передали все на экспертизу.
Детали инцидента выясняются.
Возле вокзала в Киеве обнаружили человеческие кости / 6 фотографий
К слову, сегодня около 12.10 в Киеве на ул. Флоренции, 9 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в мужчину в авто.
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