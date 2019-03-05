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Возле вокзала в Киеве обнаружили человеческие кости

Вблизи Дарницкого вокзала в Киеве коммунальщики нашли в земле человеческие кости.

кости в киеве

Вблизи Дарницкого вокзала в Киеве коммунальщики нашли в земле человеческие кости, пишет Информатор.

Работники Киевзеленстроя рассказали, что во время уборки территории заметили в земле предметы, похожие на кости.

На место вызвали полицию.

По выводу экспертов, кости действительно принадлежат человеку, но определить пол и возраст можно будет только после экспертизы.

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Рядом с местом, где обнаружили кости, из земли достали остальные останки тела. Правоохранители передали все на экспертизу.

Детали инцидента выясняются.

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Возле вокзала в Киеве обнаружили человеческие кости / 6 фотографий

К слову, сегодня около 12.10 в Киеве на ул. Флоренции, 9 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в мужчину в авто.

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