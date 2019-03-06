В Борисполе Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения чуть не заморозил новорожденную дочь, гуляя с ней на улице.
Мужчина довел ребенка до переохлаждения, у малышки начался кашель, и затруднилось дыхание.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
Спасли младенца патрульные, которые обратили внимание на неадекватное поведение мужчины. Они заметили, что девочка тяжело дышит, кашляет и у ребенка забит нос и вызвали скорую.
На вопрос, где мама ребенка, он ответил, что дома. Однако женщины там не оказалось. Выяснилось, что ребенок был рожден в домашних условиях и документов не имеет.
Патрульные составили на мужчину административный протокол.
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К слову, в Тернополе патрульный полицейский спас 4-летнего ребенка, который стоял в открытом окне.