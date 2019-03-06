В Борисполе Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения чуть не заморозил новорожденную дочь, гуляя с ней на улице.

Мужчина довел ребенка до переохлаждения, у малышки начался кашель, и затруднилось дыхание.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Спасли младенца патрульные, которые обратили внимание на неадекватное поведение мужчины. Они заметили, что девочка тяжело дышит, кашляет и у ребенка забит нос и вызвали скорую.

На вопрос, где мама ребенка, он ответил, что дома. Однако женщины там не оказалось. Выяснилось, что ребенок был рожден в домашних условиях и документов не имеет.

Патрульные составили на мужчину административный протокол.

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К слову, в Тернополе патрульный полицейский спас 4-летнего ребенка, который стоял в открытом окне.