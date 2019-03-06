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Факты / Происшествия

В Киеве сошел с рельсов новый трамвай

На Борщаговке напротив Ашана сошел с рельсов новый трамвай.

В Киеве сошел с рельсов новый трамвай

В Киеве на Борщаговке новый скоростной трамвай во время движения сошел с рельсов. Авария произошла напротив Ашана.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Причина аварии пока неизвестна.

Читайте: Сломался посреди дороги: в Одессе пассажиры “грелись”, толкая трамвай

На месте работают спасатели. Информация о пострадавших пассажирах уточняется.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Днепре грузовик врезался в трамвай.

Фото: Киев Оперативный

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