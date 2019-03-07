PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Донбассе погиб 21-летний военный из Львовской области

На Донбассе погиб 21-летний военный 128-й горно-штурмовой бригады Богдан Слобода.

На Донбассе погиб 21-летний военный из Львовской области

На Донбассе погиб 21-летний военный 128-й горно-штурмовой бригады Богдан Слобода, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Слобода родился 13 мая 1997 года в Новояривске (Львовская обалсть). Учился в Шкливской ООШ I-III степени.

В 2014 году пошел учиться в Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.

Читайте: Под Луганском зафиксировали 33 танка боевиков

После окончания проходил службу по контракту в 128-й горно-штурмовой бригаде.

Напомним, 22 февраля в районе проведения Операции Объединенных сил погиб 22-летний военный из Николаевской области Виталий Нароженко.

 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Харьковщине перезахоронили солдата, который 5 лет считался пропавшим без вести
РФ почти сформировала силы для вторжения в Украину с трех направлений – Муженко
Пандус, просторные коридоры и шрифт Брайля: на Донетчине обновили здание суда
Прервали отпуска и собирают кровь: РФ в Донбассе готовится к боям
ВСУ уничтожили вражеский “Прыщ” на Светлодарской дуге
В зоне ООС враг бил из танков и артиллерии: есть потери с обеих сторон
Наемница Ветерок выдала кадровых офицеров РФ на Донбассе – СБУ
ММК им. Ильича запустил новый проект, не имеющий аналогов в Украине
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка