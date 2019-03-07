На Донбассе погиб 21-летний военный 128-й горно-штурмовой бригады Богдан Слобода.

На Донбассе погиб 21-летний военный 128-й горно-штурмовой бригады Богдан Слобода, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Слобода родился 13 мая 1997 года в Новояривске (Львовская обалсть). Учился в Шкливской ООШ I-III степени.

В 2014 году пошел учиться в Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.

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После окончания проходил службу по контракту в 128-й горно-штурмовой бригаде.

Напомним, 22 февраля в районе проведения Операции Объединенных сил погиб 22-летний военный из Николаевской области Виталий Нароженко.