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Факты / Происшествия

В Киеве автомобиль снес остановку и перевернулся

В Киеве автомобиль съехал с дороги и врезался в остановку общественного транспорта.

ДТП

В Киеве на пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной произошло ДТП, в результате которого автомобиль столкнулся с остановкой и перевернулся, сообщает Информатор.

Audi выехал на тротуар после столкновения с автомобилем Chevrolet.

В результате ДТП пострадавших нет.

Водитель Audi рассказал, что авария произошла из-за того, что Chevrolet нарушил правила дорожного движения и выехал на улицу Ракетную.

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Audi не удалось избежать столкновения, из-за чего его в дальнейшем занесло в остановку общественного транспорта.

Патрульные полицейские выясняют подробности ДТП и общаются со свидетелями.

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В Киеве автомобиль снес остановку и перевернулся / 3 фотографии

К слову, в Киеве на Северном мосту водитель Skoda не справился с управлением и влетел в отбойник.

Фото: Информатор

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