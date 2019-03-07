В Киеве автомобиль съехал с дороги и врезался в остановку общественного транспорта.
В Киеве на пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной произошло ДТП, в результате которого автомобиль столкнулся с остановкой и перевернулся, сообщает Информатор.
Audi выехал на тротуар после столкновения с автомобилем Chevrolet.
В результате ДТП пострадавших нет.
Водитель Audi рассказал, что авария произошла из-за того, что Chevrolet нарушил правила дорожного движения и выехал на улицу Ракетную.
Читайте: На Прикарпатье маршрутка насмерть сбила женщину
Audi не удалось избежать столкновения, из-за чего его в дальнейшем занесло в остановку общественного транспорта.
Патрульные полицейские выясняют подробности ДТП и общаются со свидетелями.
К слову, в Киеве на Северном мосту водитель Skoda не справился с управлением и влетел в отбойник.
Фото: Информатор