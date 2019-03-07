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Заложили гранату под автобус: в Индии взорвали остановку с людьми

В Индии в штате Джамму и Кашмир взорвали автобусную остановку, в результате чего ранены 18 человек.

Заложили гранату под автобус: в Индии взорвали остановку с людьми

Взрыв прогремел в центре города Джамму. Известно, что взрывное устройство заложили под автобус. Позже выяснилось, что это была граната.

Об этом сообщает Hindustantimes.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Полиция оцепила район и выясняет причины произошедшего.

Читайте: Индия и Пакистан на грани войны: что происходит

К слову, 5 марта в аэропортах Хитроу и Лондон-сити, а также на железнодорожной станции Ватерлоо в Лондоне полицией были обнаружены взрывчатки.

Фото: кαυѕнαℓєη∂яα мιѕняα

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