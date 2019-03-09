9 марта в Черкассах проходили мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, во время которых представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену.
В Черкассах проходили мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, во время которых представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену.
Отмечается, что активисты провоцировали граждан га драку, применили к полицейским газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли файеры и попытались заблокировать кортеж Порошенко.
Исходя из необходимости организации безопасности, полицейским удалось оттеснить активистов.
В результате столкновений между представителями Нацкорпуса и полицейскими пострадали 15 правоохранителей.
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Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились больницы.
Среди пострадавших начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
К слову, возле здания Администрации президента в Киеве также произошли столкновения между активистами Нацкорпуса и полицией.
Активисты пришли под Администрации президента с требованием наказать всех виновных в хищении оборонного бюджета.
Они пытались прорвать кордон, полицейские применили против активистов слезоточивый газ. Участники акции в ответ начали бросать дымовые шашки.
Напряжение быстро утихло, после вмешательства Полиция диалога.