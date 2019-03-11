На границе с РФ задержали женщину, которая пыталась переправить двух украинок, чтобы продать их в сексуальное рабство.

Сотрудники Госпогранслужбы задержали на границе с Россией женщину, которая пыталась переправить двух девушек, чтобы те принудительно работали в сфере интимных услуг, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Граница пытались пересечь три женщины в возрасте от 22 до 26 лет.

Двух украинок пыталась переправить в страну-агрессора женщина, проживающая в РФ около 5 лет.

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Задокументированные факты подтвердили, что в России девушек заставляли бы работать в сфере интимных услуг.

После разъяснения ситуации, жертвы аферистки отказались пересекать границу и вернулись в Украину.

К слову, в Запорожье в мусорном баке нашли мертвого младенца.

Фото: Госпогранслужба